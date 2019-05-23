Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Victor Moses ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Inter kulübüne yakınlığıyla bilinen FC Inter News adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Milano ekibi, 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için devreye girdi.

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