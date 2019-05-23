VİCTORİA’S SECRET MELEĞİ ELSA HOSK BORNOZLU FOTOĞRAFIYLA BÜYÜLEDİ!
Model Elsa Hosk, Cannes Film Festivali için Fransa'ya gitti. Güzel model, sosyal medya hesabından kaldığı otelde çekildiği bornozlu fotoğraflarını paylaşarak sosyal medyada gündem oldu.
Bu yıl 72'nci kez düzenlenen Cannes Film Festivali, sinemanın yanı sıra modanın yıldızlarını da ağırlamaya devam ediyor. Adını Victoria's Secret meleği olarak duyuran Elsa Hosk da bunlardan biri oldu. Ünlü model, Cannes'a ulaştıktan sonra yerleştiği otel odasının penceresinde bu pozu çektirdiği ve Instagram sayfasında paylaştı....
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