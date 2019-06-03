VİSCA İÇİN BEŞİKTAŞ’TAN ÇILGIN TEKLİF!
Adı Fenerbahçe ile anılan Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu Visca için Beşiktaş devreye girdi. Siyah beyazlı ekip, Visca için 2 milyon euro artı Jeremain Lens, Cyle Larin ve Orkan Çınar'ı önereceği konuşuluyor.
Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar hedefleyen Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Şenol Güneş'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Başakşehir'den Abdullah Avcı'yı transfer eden yönetim, takviye planını deneyimli hocanın programı üzerine kurmayı hedefliyor.
Kaynak: haberinburada....
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