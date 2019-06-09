VİTESSE VE ALKMAAR, LENS’E TALİP OLDU!
Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği Jeremain Lens'e Hollanda'nın Vitesse ve Alkmaar talip oldu. İki takım Lens için 1,5 milyon euroyu gözden çıkardı.
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana beklenen patlamayı yapamayan ve Fenerbahçe'deki performansından çok uzak kalan Lens'e ülkesi Hollanda'dan Vitesse ve Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada. ....
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