VOLKAN DEMİREL KARARINI VERDİ: FENERBAHÇE’YE HİZMETİMİ HENÜZ TAMAMLAMADIM
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten ve durumunun ne olacağı merak edilen Volkan Demirel, 1 yıl daha takımda kalarak dördüncü yıldız için mücadele etmek istiyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren kaptan Volkan Demirel de, diğer futbolcular gibi beklemeye geçti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, “1 yıl daha kalsın. Takıma ağabeylik yapsın“ önerisinde bulunduğu tecrübeli eldiven de, hocası ile aynı görüşte....
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