VOLKAN DEMİREL’DEN İLGİNÇ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
Tecrübeli eldiven bir kullanıcının, “hiç futbolla alakam yok diyen insanlar. . ....
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