Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında büyük heyecana sahne olan ve bordo- mavililerin son saniyede yediği golle 1-1 tamamlanan karşılaşmanın ardından Volkan Demirel'in yaptığı açıklamalar olay yaratmıştı. F. Bahçeli kalecinin, Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir'i kastederek, “Kimse bize dil uzatamaz....



































