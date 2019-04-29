VOLKAN DEMİREL’E, ’OTOBÜSTEN ALIP ÖZÜR DİLETİRİM’ CEVABI: İŞ ADAM ALDIRMAYA GELİRSE HODRİ MEYDAN
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında Volkan Demirel'in, Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir için, “Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben otobüsten alıp ona özür diletmesini bilirim“ demişti. Demirel'e, Trabz
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından kaleci Volkan Demirel'in, Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir hakkındaki sert açıklamalarına Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'dan cevap geldi.
Kaynak: haberinburada. ....
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