Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında Volkan Demirel'in, Trabzonspor'un kondisyoneri Gökhan Kandemir için, “Gelsin benden özür dilesin. Yoksa ben otobüsten alıp ona özür diletmesini bilirim“ demişti. Demirel'e, Trabz