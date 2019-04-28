Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında sarı lacivertli ekibin kaptanlarından Volkan Demirel'in, “Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim“ dediği Trabzonspor'un kondisyoneri Gö