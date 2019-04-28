Fenerbahçe'nin sahasında son dakika attığı golle berabere kaldığı Trabzonspor maçının ardından Volkan Demirel'in “Özür dilesin. Yoksa otobüstan aldırır ben özür diletirim“ dediği kişinin Ülker Stadı'ndan otobüsle değil taksiyle ayrıldığı ortaya çıktı.