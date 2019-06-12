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WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarına dava açacak

WHATSAPP KURALLARI İHLAL EDEN KULLANICILARINA DAVA AÇACAK

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

Tarih : 12 Haziran 2019, 16:50
Puan Ver : Whatsapp Kuralları İhlal Eden Kullanıcılarına Dava Açacak(7/10)3

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sefer platforma entegre edilen yeni bir özellik ile değil aldığı karar ile gündemde. 1,5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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