WHATSAPP’TAN KULLANICILARI KIZDIRACAK KARAR: 2020 YILINDA REKLAM GELİYOR
Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre WhatsApp, gelecek yıl alacağı bir güncelleme ile durumlar arasında reklam gösterecek.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını kızdıracak bir adım atıyor. Yıllardır reklamsız hizmet veren WhatsApp, artık reklamlı döneme geçiyor.
Kaynak: haberinburada....
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