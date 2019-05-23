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WhatsApp’tan Kullanıcıları Kızdıracak Karar: 2020 Yılında Reklam Geliyor

WHATSAPP’TAN KULLANICILARI KIZDIRACAK KARAR: 2020 YILINDA REKLAM GELİYOR

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre WhatsApp, gelecek yıl alacağı bir güncelleme ile durumlar arasında reklam gösterecek.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 20:50
Puan Ver : Whatsapp’Tan Kullanıcıları Kızdıracak Karar: 2020 Yılında Reklam Geliyor(10/10)6

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını kızdıracak bir adım atıyor. Yıllardır reklamsız hizmet veren WhatsApp, artık reklamlı döneme geçiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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