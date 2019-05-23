Wikipedia, Türkiye'deki erişim engeli ile ilgili kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'deki erişim engeli ile ilgili iki yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonrası, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı.

Kaynak: haberinburada. ....