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WİKİPEDİA, TÜRKİYE’DEKİ ERİŞİM ENGELİNİ AİHM’E GÖTÜRÜYOR

Wikipedia, Türkiye'deki erişim engeli ile ilgili kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 18:40
Puan Ver : Wikipedia, Türkiye’Deki Erişim Engelini Aihm’E Götürüyor(7/10)3

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'deki erişim engeli ile ilgili iki yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesi sonrası, kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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