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Yabancı Uyruklu 2 Kişi Sokak Ortasında Dövdükleri Adamı Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
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YABANCI UYRUKLU 2 KİŞİ SOKAK ORTASINDA DÖVDÜKLERİ ADAMI BOĞAZINDAN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ


Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü
Tarih : 29 Mayıs 2019, 22:50
Puan Ver : Yabancı Uyruklu 2 Kişi Sokak Ortasında Dövdükleri Adamı Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü(9/10)5

İstanbul Çekmeköy'de yabancı uyruklu vatandaşlar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Bıçaklanan kişinin son anları güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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