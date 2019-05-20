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Yağlı Boya Ressamından Miyop İnsanların Gözünden Dünya Sergisi

YAĞLI BOYA RESSAMINDAN MİYOP İNSANLARIN GÖZÜNDEN DÜNYA SERGİSİ

Ressam Philip Barlow, ilginç bir galeriye imza attı. Miyop olan insanların gözünden bakmamızı sağlayan birbirinden ilginç 29 adet tablo çizen Barlow, günlük hayattaki zorlukları ön plana çıkarmak için böyle bir çalışma yaptığını belirtiyor.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 14:20
Puan Ver : Yağlı Boya Ressamından Miyop İnsanların Gözünden Dünya Sergisi(6/10)2

Güney Afrikalı ressam Philip Barlow, geçtiğimiz günlerde 29 adet yağlı boya tablo yaparak görme bozukluğu üzerine bir seri oluşturdu. Serinin konusu, uzağı görme problemleri yaşayan insanların gözlüklerini çıkardıklarında dünyayı nasıl gördükleriydi. Barlow'unaşırı gerçekçi tablolarına hayranlıkla bakacağınızdan eminiz....

















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