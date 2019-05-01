Mayıs ayının sonunda final yapacak olan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncu Burak Deniz'in Patron adlı yeni bir dizide başrol oynayacağı ortaya çıktı.

Dizi henüz final yapmadan başrol oyuncusu Burak Deniz'in yeni adresi belli oldu. Peş peşe birçok teklif alan yakışıklı oyuncu, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın patronu olduğu Tims&B şirketiyle anlaştı.

BAŞROL OYNAYACAĞI ORTAYA ÇIKTI

Burak Deniz, bu sezon 'Söz'ün yanı sıra 'Leke', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Gülperi' dizilerine imza atan şirketin 'Patron' adlı yeni projesinde başrol oynayacak....



































