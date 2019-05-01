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Yakışıklı Oyuncu Burak Deniz’İn Yeni Dizisi Belli Oldu!
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Yakışıklı Oyuncu Burak Deniz’in Yeni Dizisi Belli Oldu!

YAKIŞIKLI OYUNCU BURAK DENİZ’İN YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU!

Mayıs ayının sonunda final yapacak olan Bizim Hikaye dizisinin başrol oyuncu Burak Deniz'in Patron adlı yeni bir dizide başrol oynayacağı ortaya çıktı.

Tarih : 01 Mayıs 2019, 00:00
Puan Ver : Yakışıklı Oyuncu Burak Deniz’İn Yeni Dizisi Belli Oldu!(10/10)6

Dizi henüz final yapmadan başrol oyuncusu Burak Deniz'in yeni adresi belli oldu. Peş peşe birçok teklif alan yakışıklı oyuncu, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın patronu olduğu Tims&B şirketiyle anlaştı.

BAŞROL OYNAYACAĞI ORTAYA ÇIKTI

Burak Deniz, bu sezon 'Söz'ün yanı sıra 'Leke', 'Bir Zamanlar Çukurova' ve 'Gülperi' dizilerine imza atan şirketin 'Patron' adlı yeni projesinde başrol oynayacak....

















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