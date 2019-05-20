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Yangında Öldüğü Sanılan 1 Çocuk Annesinin 10 Bin Lira için Katledilip Evinin Kundaklandığı Ortaya Çıktı

YANGINDA ÖLDÜĞÜ SANILAN 1 ÇOCUK ANNESİNİN 10 BİN LİRA İÇİN KATLEDİLİP EVİNİN KUNDAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Kartal'da geçen hafta evinde çıkan yangında cansız bedeni bulunan bir çocuk annesi Feride Genç'in, 10 bin 750 TL'ye sattığı aracın parası için öldürülüp evinin kundaklandığı ortaya çıktı.

Tarih : 20 Mayıs 2019, 11:40
Puan Ver : Yangında Öldüğü Sanılan 1 Çocuk Annesinin 10 Bin Lira İçin Katledilip Evinin Kundaklandığı Ortaya Çıktı(10/10)6

İstanbul Kartal'da geçen hafta evinde çıkan yangında öldüğü sanılan 37 yaşındaki Feride Genç'in, 10 bin lira için öldürülüp evinin ateşe verildiği ortaya çıktı. Yangının ertesi günü gözaltına alınan 1 şüphelinin yüzünde tırnak ve boğuşma izleri görüldü. Cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemecetutuklandı....

















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