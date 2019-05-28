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Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!

YARALANAN ÇAVUŞ, 5 YIL BOYUNCA ÇEKTİĞİ SANCILARIN NEDENİNİ DUYUNCA ŞAŞKINA DÖNDÜ!

Diyarbakır'da yürütülen bir operasyonda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ertan Karaveli'nin Dicle Üniversitesi'nde yapılan ameliyatı esnasında karnında gazlı bez unutuldu. Yıllardır unutulan gazlı bezden habersiz sancı çeken gazi, ameliyatla yeniden sağlığı

Tarih : 28 Mayıs 2019, 13:40
Puan Ver : Yaralanan Çavuş, 5 Yıl Boyunca Çektiği Sancıların Nedenini Duyunca Şaşkına Döndü!(10/10)6

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yürütülen çukur ve barikat operasyonlarında yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ertan Karaveli'nin Dicle Üniversitesi'nde yapılan ameliyatı esnasında karnında gazlı bez unutuldu. Yıllardır unutulan gazlı bezden habersiz sancı çeken gazi, Gaziantep'te yapılan ameliyatla yeniden sağlığına kavuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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