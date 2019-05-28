YARALIYA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELLERİ, İKİ KİŞİ TARAFINDAN SOPAYLA DÖVÜLDÜ
Adana'da bir sağlık görevlisi ve hemşire eşi, otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan bir genç kıza çarptı. Yayaya müdahale etmek için arabadan inen çift, 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı.
Adana'da sağlık görevlisi Sinan Üçer (40) ve hemşire eşi Özlem Üçer (35) otomobilleriyle hareket halinde iken iddiaya göre aniden yola çıkan D. Ç. 'ye (15) çarptı....
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