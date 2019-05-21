Yargıtay, Emrah Serbes Hakkındaki Kritik Kararı 23 Mayıs’Ta Verecek
İmamoğlu, Yıldırım’In ’Ak Partiliye Benzeyen Seçmenlere Pusula Verilmedi’ İddiasına Yanıt Verdi
Hazine Ve Maliye Bakanlığından Abdurrahim Albayrak’In Sözlerine Yalanlama!
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner İle Taraftarlar Arasında Gerginlik Yaşandı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Fatih Terim’İn Heykelini Dikeceğiz
İşte Anket Şirketlerinin 23 Haziran İstanbul Seçimi Tahminleri
55 Yaşındaki Hülya Avşar, Güzelliğiyle Genç Kızları Kıskandırdı!
Meltem Cumbul’Dan Başakşehir Üzerinden İstanbul Seçimlerine Gönderme!
Abdurrahim Albayrak: Hakkımı Helal Etmeyeceğim
Hande Erçel, Fotoğrafıyla Büyüledi: Manzarada Sizin Kadar Olağanüstü
Dünyaca Ünlü Kasap Nusret Gökçe, Altından Hamburger Yaptı!
17 Yaşındaki Genç, Otoparkta Kendisinden Para İsteyen 2 Kişiye Döner Bıçağıyla Saldırdı! O Anlar Kamerada
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ergin Ataman’A Sert Çıktı!
Son Dakika! Bakan Soylu Açıkladı! Ünlü İş Adamını Soyanlar Bulgaristan Sınırında Yakalandı
Ankaragücü, Sivasspor’U 3-1 Yendi
Rizesporlu Samudio, Emre Akbaba’Yı Ziyaret Etti
Fenerbahçe’De Soldado Penaltıyı Kullanmayınca Moses’In Attığı Gole Sevinmedi!
Bahçeli, Klasik Aracıyla Ankara Sokaklarında ’Bu Bana Yeter’ Şarkısını Dinledi
Ramazan Ayında İftarda En Çok Yenen Yemek Kilis Tava Oldu
Serhat Akın: Audi Cup’Ta Fenerbahçe’Yi Ayran Yaparlar

Yargıtay, Emrah Serbes Hakkındaki Kritik Kararı 23 Mayıs’ta Verecek

YARGITAY, EMRAH SERBES HAKKINDAKİ KRİTİK KARARI 23 MAYIS’TA VERECEK

İzmir- Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olan ve yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası alan, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi, Yargıtay 12'nci Dairesi'nde yapıldı. Tarafların tal

Tarih : 21 Mayıs 2019, 01:40
Puan Ver : Yargıtay, Emrah Serbes Hakkındaki Kritik Kararı 23 Mayıs’Ta Verecek(10/10)6

Yargıtay 12'nci Dairesi'nde yapılan duruşmaya, kazada yaşamını yitiren Nilgün- Ayhan Özçelik çiftinin oğlu Ahmet Mert Özçelik, avukatları Mustafa Tırtıl ve Burcu Ece Güler ile sanık Emrah Serbes'in avukatları Ersan Şen ve Filiz Demirbüken katıldı. Sanık Serbes'in avukatı Ersan Şen, yerel mahkeme ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen 13 yıl 4 yıl hapis cezasının 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verildiğini belirterek, “Görevliler 'Ağzından alkol kokusu geliyordu' diyor. Oysa müvekkilime kazadan 26 saat sonra test yapılıyor....

















Etiketler: Yargıtay  Emrah  Serbes  Hakkındaki  Kritik  Kararı  23  Mayıs’Ta  Verecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER