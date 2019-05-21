İzmir- Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı 3 kişinin ölümüne neden olan ve yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezası alan, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi, Yargıtay 12'nci Dairesi'nde yapıldı. Tarafların tal

Yargıtay 12'nci Dairesi'nde yapılan duruşmaya, kazada yaşamını yitiren Nilgün- Ayhan Özçelik çiftinin oğlu Ahmet Mert Özçelik, avukatları Mustafa Tırtıl ve Burcu Ece Güler ile sanık Emrah Serbes'in avukatları Ersan Şen ve Filiz Demirbüken katıldı. Sanık Serbes'in avukatı Ersan Şen, yerel mahkeme ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen 13 yıl 4 yıl hapis cezasının 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verildiğini belirterek, “Görevliler 'Ağzından alkol kokusu geliyordu' diyor. Oysa müvekkilime kazadan 26 saat sonra test yapılıyor....



































