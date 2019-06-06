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Yargıtay’Dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Kıdem Tazminatı Kararı
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Yargıtay’dan tüm çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatı kararı

YARGITAY’DAN TÜM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİREN KIDEM TAZMİNATI KARARI

Postalar halinde çalışma yapılan iş yerinde işçinin sürekli gece postasında çalıştırılmasının ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna varan Yargıtay, bu nedenle istifa eden işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti. Daire, k

Tarih : 06 Haziran 2019, 14:10
Puan Ver : Yargıtay’Dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Kıdem Tazminatı Kararı(10/10)6

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, postalar halinde çalışma yapılan iş yerinde işçinin sürekli gece postasında çalıştırılmasının ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğu sonucuna vararak bu nedenle istifa eden işçinin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine hükmetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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