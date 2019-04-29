YARIM ASIRDIR MURAT 124 SEVDASINDAN VAZGEÇİLMİYOR
Adını Osmanlı padişahından alan ve 1971 yılında üretimine başlanan Murat 124, Türk halkının gönlündeki yerini koruyor.
Adını, Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde padişahlık yapan Sultan Murat Hüdavengidar'dan alan 'Murat 124', aradan geçen 48 yıla rağmen vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor. TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde sergilenen Murat 124, ilk günkü klasik görünümünü koruyor.
Kaynak: haberinburada....
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