Kayıp denilen Mustafa Şahap'ın eşinin sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.Katilin sevgilisini arayarak “Kurtulduk“ dediği polis tarafından yapılan takipte anlaşıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama kanalında cesedi bulunan Mustafa Şahap'ın, eşinin erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis dinlemesine takılan “kurtulduk“ sözü polisi sevgililere yöneltti. Sorgulamalarında her şeyi itiraf eden zanlılardan 2'si tutuklandı....



































