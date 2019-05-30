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Yaşlı adam, torunun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı

YAŞLI ADAM, TORUNUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTTUĞU AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Kastamonu'da 4 yıl önce kazada hayatını kaybeden torunun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye pusu kuran yaşlı adam, 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi ağır yaraladı.

Tarih : 30 Mayıs 2019, 18:20
Puan Ver : Yaşlı Adam, Torunun Ölümünden Sorumlu Tuttuğu Aileye Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı(8/10)4

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bağlı Çaykapı köyünde Sabri Mergen (77), 4 yıl önce torunu Sefa Mergen'in (18) öldüğü traktör kazasından sorumlu tuttuğu sürücü Umut Keleş (22), ağabeyi Eftal (23), babası Ramazan (57) ile amcası Şaban Keleş'e (51) av tüfeği ile ateş açtı. Olayda Umut ile Eftal kardeşler ve amca Şaban Keleş hayatını kaybetti, baba Ramazan Keleş yaralandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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