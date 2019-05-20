Sultangazi'de tramvayda yolculuk eden yaşlı adam, ayakkabılarını çıkartıp ayağını da karşı koltuğa uzatarak oturdu.

İstanbul Sultangazi'de tramvayda yolculuk edenleri şaşırtan bir olay yaşandı. Öğlen saatlerinde boş olduğu gözlenen tramvayda ayakkabılarını çıkartan yaşlı adam, ayaklarını da karşı koltuğa uzattı.

Kaynak: haberinburada....