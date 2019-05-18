AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul'da eşi Semiha Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında yaşlı bir kadının “Size yakışmadı“ sözleri gündem yarattı.

Kaynak: haberinburada. ....