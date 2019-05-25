Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çakarlı araçlar ile ilgili genelge yayınladı. Yavaş genelgede çakarlı araçların amacına uygun kullanılmasını mevzuata aykırı şekilde çakar lamba bulunan araçlardan ise sistemlerin sökülmesi istendi.

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