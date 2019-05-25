YAVAŞ’TAN ÇAKAR TALİMATI: MEVZUATA AYKIRI OLAN ÇAKARLARI SÖKÜN
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çakarlı araçlar ile ilgili genelge yayınladı. Yavaş genelgede çakarlı araçların amacına uygun kullanılmasını mevzuata aykırı şekilde çakar lamba bulunan araçlardan ise sistemlerin sökülmesi istendi.
Kaynak: haberinburada....
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