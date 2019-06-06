YAYLAYA GELENLER BU HELVAYI MUTLAKA SATIN ALIYOR
Ordu'nun en meşhur Çambaşı Yaylası'nda satışa sunulan cevizli helva yaylaya gelen ziyaretçilerden büyük rağbet görüyor.
Yöresel lezzetlerin başında gelen cevizli helvanın, 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda satışına başlanıldı. Yaylaya gelen ziyaretçiler cevizli helvayı mutlaka satın alıyor.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çocuk Gaspçılar, Suriyeli Genci Bıçaklayarak Öldürdü
- Ağrı’Da 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Tatilciler Bayramda Türkiye’Nin Maldivleri Olarak Bilinen Ilıca Plajı’Na Akın Etti
- Bayramda Mezarlık Ziyaretine Giden Yaşlı Kadın Atık Su Kanalına Düştü
- 7 Yaşındaki Kızı Üvey Anne Şiddetinden Arkadaşları Kurtardı!
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Japon Çalışma Bakanı: Kadınlar İşe Topuklu Ayakkabıyla Gitmeli
- 30 Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan İş Adamının İdam Cezası Mahkeme Tarafından Uygulandı!
- Trump’Tan Ortalığı Karıştıran Bir Çıkış Daha: Londra’Da Hastaneler Kan Gölüne Döndü
- Hindistan’Da Leoparın Saldırısına Uğrayan 9 Aylık Bebek Feci Şekilde Hayatını Kaybetti
- Hastanede Büyük Skandal! Doktor Sedyeye Çıkıp Hastayı Dövdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar