YEMEK SIRASINDA CAM MASA PATLADI! AİLE ÜYELERİ KABUSU YAŞADI
İngiltere'de bir aile, akşam yemeğini yedikleri cam masanın patlaması ile kabusu yaşadı. Mutfakta oluşan tahribatın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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Kaynak: haberinburada. . ....
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