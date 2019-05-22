YEMEKSEPETİ KURUCUSU NEVZAT AYDIN KENYA’DA SOYULDU
Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'ın Kenya'daki safari kampta soyulduğu ortaya çıktı.
Yemeksepeti'nin kurucusu olan teknoloji girişimcisi Nevzat Aydın'ın ünlü iş insanı Richard Branson'a ait safari kampında soyulduğu attığı tweet ile ortaya çıktı.
Kaynak: haberinburada. ....
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