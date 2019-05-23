YENİ ASKERLİK SİSTEMİ TEKLİFİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA SUNULDU
Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Milli Savunma Komisyonu'nun, yeni askerlik sistemine ilişkin teklifi görüşmek üzere saat 21. 30'da toplanacağı kaydedildi....
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