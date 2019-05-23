YENİ ASKERLİK SİSTEMİ TEKLİFİ MECLİS’E SUNULDU
Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kaynak: haberinburada....
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