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Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis’e Sunuldu

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ TEKLİFİ MECLİS’E SUNULDU

Yeni askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Tarih : 23 Mayıs 2019, 11:40
Puan Ver : Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Meclis’E Sunuldu(9/10)5

Askerlik sistemi değişiyor. Konuyla ilgili kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

 

 

 

 

 

 

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