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Yeni Askerlik Sisteminde Bedelli Ücreti Ne Kadar Olacak? İşte Tüm Merak Edilenler

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? İŞTE TÜM MERAK EDİLENLER

Yeni askerlik sistemini açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sistemde bedelli ücretinin 30 bin lira olacağını ve bu rakamın tek seferde ödeneceğini söyledi. Akar, bedelli ücretinin sabit kalıp kalmayacağı yönündeki soruya ise “Aynı kalmayacak“

Tarih : 22 Mayıs 2019, 11:20
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Yeni askerlik sisteminin detaylarını açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni sistemde bedelli ücretinin 30 bin lira olacağını söyledi. Bakan Akar, “Biz '15 bin lira' dersek ne olabilir, '30 bin lira' dersek ne olabilir, '50 bin lira' dersek ne olabilir diye tek tek çalıştık. Hem Silahlı Kuvvetlerin hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakamından en optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı“ dedi....

















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