YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN PERSONEL İÇİN AVANTAJLARI NELER?
Yeni askerlik sisteminde personelin, hem sivil yaşamlarını hem de askeri hayatlarını olumlu yönde etkileyecek avantajlar olacak.
Güvenlik uzmanlarından alınan bilgiye göre, yeni askerlik siteminin yasalaşmasıyla askerlik görevinin ilk 6 ayını tamamlayan ve ikinci 6 aya uzatma tercihini kullanan gençlere bazı avantajlar sağlanacak. İşte o ayrıntılar:
Kaynak: haberinburada. ....
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