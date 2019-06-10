YENİ ATANAN İMAM CAMİNİN KIBLESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU FARK EDİNCE 67 YILLIK HATA DÜZELTİLDİ
Manisa'da yeni atanan bir imam evinin kıble yönünü hesaplarken cami kıblesinin 45 derece yanlış yönde olduğunu fark edince 67 yıllık hatayı düzelttirdi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesi'nde 1952 yılında ibadete açılan camiye imam olarak atanan Mesut Kurtdere kendi evindeki kıbleyi hesaplamak istediği sırada caminin kıblesini kontrol ettiğinde 45 derece yanlış yönde olduğunu fark etti. 45 derece sola doğru kayan caminin kıblesi şeritler çekilerek düzeltildi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bozulan Tekneden Atlayan 3 Kişi Akıntıya Kapılarak Kayboldu
- Son Dakika! Msb’Den, Şehit Olan Askerimizle İlgili Açıklama: Kanı Yerde Kalmadı!
- Ankara’Yı Sağanak Vurdu! Sokaklar Göle Döndü
- Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Darbe Hazırlığındaki Generali Pirana Dolu Su Tankına Atarak İnfaz Etti
- Trabzon Valiliği, İçişleri Bakanı Soylu’Ya ’Akıllı Ol’ Diyen Şahıs Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Son Dakika! İzlanda’Daki Skandala Türkiye’Den Tepki: Gereğini Yapacağız
- Amerikalı Doktorun 25 Hastasına Aşırı Doz İlaç Vererek Ölümlerine Sebep Olduğu Ortaya Çıktı
- Lunaparkta Oyun Makinesi Kontrolden Çıktı 28 Yaralı
- Londra’Da Lezbiyen Çifte Saldıran Beş Genç Gözaltına Alındı
- Tramvayda Felç Geçiren Adamı Sokağa Atıp Yolla Devam Ettiler!
Bu Haberle İlgili Yorumlar