Hatay'da, çöp konteyneri içinde ölü halde bulunan bebeğin annesi yakalandı. Endonezyalı kadın, bebeğin ölü doğduğunu ne yapacağını bilemediğini ve bir poşete sararak çöp kutusuna bıraktığını söyledi.

Hatay'da çöp konteynerı içinde ölü bulunan bebeğin annesi olduğu iddiasıyla yakalanan Endonezya uyruklu Kadek Ayu Rahanı, adliyeye sevk edildi. Kadın sorgusunda bebeğin ölü doğduğunu, ne yapacağını bilemediğini ve bir poşete sararak çöp kutusuna bıraktığını söyledi.

Kaynak: haberinburada....