YENİ GÖREVİNE ATANAN BÜLENT ARINÇ’IN ALACAĞI MAAŞ BELLİ OLDU!
AK Partili Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine atandığını açıklamıştı. Arınç'ın alacağı maaş da belli oldu. Kurul üyelerinin her birine ayda yaklaşık 13 bin TL ödeneceği belirtildi.
10 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, oluşturuldu. İlgili kararname, 15 Mayıs'ta yayımlandı ve kararnamede “Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur“ ifadeleri yer aldı.
Kaynak: haberinburada....
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