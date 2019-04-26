Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut istifa etti. Sportif Direktör Ali Ravcı, “Hocamız ile yönetim kurulumuz dünkü Galatasaray maçının ardından görüşerek yolların ayrılması noktasında karşılıklı olarak anl