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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut İstifa Etti

YENİ MALATYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ EROL BULUT İSTİFA ETTİ

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut istifa etti. Sportif Direktör Ali Ravcı, “Hocamız ile yönetim kurulumuz dünkü Galatasaray maçının ardından görüşerek yolların ayrılması noktasında karşılıklı olarak anl

Tarih : 26 Nisan 2019, 17:20
Puan Ver : Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut İstifa Etti(6/10)2

Dün Galatasaray maçı sonrası istifa edeceği sinyallerini veren Erol Bulut, bugün kulüp yönetimi ile görüşerek görevini bıraktı. 5-2'lik Galatasaray mağlubiyeti sonrası acilen toplanan sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin durumunu görüşerek karara bağladı. Toplantı sonrası yönetimle karşılıklı anlaşmaya varılarak Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrıldığı öğrenildi....

















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