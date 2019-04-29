YENİ MALATYASPORLU FUTBOLCULAR JOSEF SURAL’I UNUTMADI
Süper Toto Süper Ligin 30. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ı unutmadı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular üzerlerinde kazada hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural'ın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Tişörtlerde Josef'in fotoğrafın altında ise 'Acınız Acımızdır' yazdığı görüldü.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray, Konyaspor’A Konuk Olacak! İlk 11’Ler Belli Oldu
- Rıdvan Dilmen: Galatasaraylının, Fenerbahçe’Ye Para Vermesini İstemem
- Darbuka Çalan Diego Lugano’Dan Sokak Müzisyenlerine 200 Euro Bahşiş
- Sofiane Feghouli, Galatasaray’Dan Ayrılmak İstemiyor
- Beşiktaş’In Japon Yıldızı Shinji Kagawa: Galatasaray Derbisi Zor Olacak
DÜNYA HABERLERİ
- Endonezya’Da Seçimlerde Görev Yapan 139 Sandık Görevlisi, Aşırı Yorgunluktan Hayatını Kaybetti
- Öfkeli Kadın, Eve Eli Boş Gelen Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü
- Tarihin En Büyük İkinci Elması Bu Kez Rekor Fiyata Satılamayacak
- Dünyanın Konuştuğu Fotoğrafın Nasıl Çekildiği Ortaya Çıktı!
- Dede, İçine Şeytan Kaçtığını Söylediği 2 Yaşındaki Torununu Yanan Sobaya Attı
Bu Haberle İlgili Yorumlar