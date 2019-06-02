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YENİLENEN SEÇİMLERDE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ


Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi
Tarih : 02 Haziran 2019, 18:40
Puan Ver : Yenilenen Seçimlerde Oy Verme İşlemi Sona Erdi(10/10)6

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'ni iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'nde 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullandı. Oy verme işlemi saat 17. 00'de son buldu....

















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