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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Nuri Alço, baba olmak istiyor

YEŞİLÇAM’IN USTA OYUNCUSU NURİ ALÇO, BABA OLMAK İSTİYOR

Türk Sineması'nın kötü adamı olarak tanınan oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile evleniyor. Alço evlendikten sonra bir an önce baba olmak istiyor.

Tarih : 10 Haziran 2019, 00:00
Puan Ver : Yeşilçam’In Usta Oyuncusu Nuri Alço, Baba Olmak İstiyor(9/10)5

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu ve evlenme teklif ettiği sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığına girdi. Usta oyuncunun evlendikten sonra baba olmak istediği iddia edildi.

HİÇ ÇOCUĞU YOK

68 yaşındaki oyuncu Nuri Alço ilk eşinden 1988'de boşandığından beri bir daha evlenmedi....

















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