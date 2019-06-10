Türk Sineması'nın kötü adamı olarak tanınan oyuncusu Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile evleniyor. Alço evlendikten sonra bir an önce baba olmak istiyor.

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Nuri Alço, 10 yıldır birlikte olduğu ve evlenme teklif ettiği sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlilik hazırlığına girdi. Usta oyuncunun evlendikten sonra baba olmak istediği iddia edildi.

HİÇ ÇOCUĞU YOK

68 yaşındaki oyuncu Nuri Alço ilk eşinden 1988'de boşandığından beri bir daha evlenmedi....



































