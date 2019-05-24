YILDIRIM, İMAMOĞLU’NUN CANLI YAYIN ÇAĞRISINA YANIT VERDİ: TEK BAŞINA OLMAZ
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu'nun televizyon programına çıkma çağrısına, “Olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz“ yanıtını verdi....
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