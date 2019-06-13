YILDIRIM, ORTAK YAYIN İÇİ NEDEN UĞUR DÜNDAR’I SUNUCU OLARAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak yayın için Uğur Dündar'ı neden sunucu olarak tercih ettiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak yayınla ilgili konuşan Yıldırım, her araya 15 soru sorulacağını ve 3'er dakika süre verileceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada....
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