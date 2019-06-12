CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, bugün katıldığı bir TV programında İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü üstleneceği canlı yayın için Binali Yıldırım'ın programda sorulacak soruları önceden görmek istediğinin kendisine iletildiğini iddia etti. İmamoğlu'nun bu iddiasına Yıldırım'dan yalanlama geldi.

Kaynak: haberinburada....