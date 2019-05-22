AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin açıkladığı gerekçeli kararı değerlendirdi. Yıldırım, “Gerekçeli kararda oylar çalındı diye bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Biz bunu halk diliyle söylüyoruz....



































