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Yıllar Sonra Yeniden Çekilmeye Başlanan Behzat Ç. Dizisinden Yeni Kareler Yayınlandı
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Yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan Behzat Ç. dizisinden yeni kareler yayınlandı

YILLAR SONRA YENİDEN ÇEKİLMEYE BAŞLANAN BEHZAT Ç. DİZİSİNDEN YENİ KARELER YAYINLANDI

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan efsane dizi Behzat Ç.'nin çekimleri Ankara'da devam ediyor. Hayranlarının merakla beklediği dizinin setinden yeni kareler yayınlandı.

Tarih : 01 Haziran 2019, 10:40
Puan Ver : Yıllar Sonra Yeniden Çekilmeye Başlanan Behzat Ç. Dizisinden Yeni Kareler Yayınlandı(6/10)2

Ekranlara geri dönmeye hazırlanan efsane dizi Behzat Ç. 'den ilk kareler yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, hafızalara kazınan polisiye dizi Behzat Ç....

















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