11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda oyuncu Zafer Algöz'den gelen “Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif gelse hangisine gönlünüz yakın olur“ sorusuna cevap veren Yılmaz Vural, “Olsun da hangisi olursa olsun“ diye cevap verdi.