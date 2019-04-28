YILMAZ VURAL’DAN GÜLDÜREN FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ CEVABI
11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda oyuncu Zafer Algöz'den gelen “Beşiktaş ve Fenerbahçe'den teklif gelse hangisine gönlünüz yakın olur“ sorusuna cevap veren Yılmaz Vural, “Olsun da hangisi olursa olsun“ diye cevap verdi.
Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Oyuncu Zafer Algöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda son kitaplarını sevenleri için imzaladı. İmza etkinliklerinde renkli görüntüler yaşanırken Vural ve Algöz'ün futbol muhabbetinde keyifli dakikalar yaşandı....
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