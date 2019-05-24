Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı.

Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar küçük bir çocuk tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Kaynak: haberinburada....