YIRTICI KUŞUN YAKALADIĞI GÜVERCİNİ BALKONA GÖTÜRÜP YEME ANLARI AMATÖR KAMERADA
Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı.
Kayseri'de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar küçük bir çocuk tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 1 Gb Mobil İnternet İçin 2,25 Dolar Ödüyoruz! İşte En Pahalı Ve En Ucuz Mobil İnternet Kullanan Ülkeler
- Üzeri Kirli Diye Minibüste Koltuğa Oturtulmayan Çocuk Erdoğan’A Seslendi: Okumak İstiyorum
- İstanbul Yarışından Resmen Çekilen Dsp Adayı Aydın: Her Şey Çok Güzel Olacak
- Ekrem İmamoğlu’Nun ’’Cnn Türk Beni Çeken Kameramanları İşten Çıkardı’’ İddiasına Yalanlama Geldi
- Microsoft Huawei Siparişlerini Askıya Aldı
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Huawei Ceo’Su Kendi İşletim Sistemleri İçin 2020 Yılını İşaret Etti
- Portekiz Basını, Fenerbahçe’Nin Brahimi’Ye 3 Milyon Euro Teklif Edeceğini Yazdı
- Başakşehir’İn Yeni Transferi Aziz Behich, Alanyaspor Maçını Tribünden İzledi!
- Ozan Tufan, Sergen Yalçın’In Olay Açıklamalarına 3 Ay Sonra Cevap Verdi!
- Medipol Başakşehir, Aziz Behich’İ Transfer Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Comolli, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti
- Abd Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz
- Wikipedia, Türkiye’Deki Erişim Engelini Aihm’E Götürüyor
- Bomba İddia! Vladimir Putin’İn İkiz Bebekleri Dünyaya Geldi
- Kaldırımda Yürüyen Kadınlara Durup Dururken Yumruk Attı! Saldırı Anı Kamerada
Bu Haberle İlgili Yorumlar