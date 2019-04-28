Adana'da 3 gün önce sabaha karşı getirildiği hastanede doğmamış 8 aylık bebeğini kaybeden kendisi de yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veren kadının yüzündeki darp izleri nedeniyle kocası tutuklandı. Genç kadının kendine gelmesi ve ifade vermesini bekleniyor.

Kaynak: haberinburada....