YOLCULARIN KAPIDAN SARKTIĞI TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA!
İstanbul Başakşehir'de, yolcuların minibüsten sarktığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye kameraya yansıdı.
İstanbul Başakşehir'de bir minibüs sürücüsü, yolcuların can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde minibüsü doldurdu. Yolcuların kapıdan sarktığı tehlikeli yolculuk, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından kayda alındı.
Kaynak: haberinburada....
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